العراق يباشر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن العراق سيبدأ ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مباشرة، دون المرور عبر إقليم كردستان.

وقال عبد الغني، في بيان، إن العراق كان يصدر سابقا نحو 3.4 ملايين برميل يوميا من خلال الموانئ الجنوبية وعبر مضيق هرمز، قبل أن تتوقف عمليات التصدير نتيجة إغلاق المضيق جراء العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي المعتمد يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا.



وأضاف أن وزارة النفط لديها عدة بدائل لتصدير النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، منها استخدام الخط الأردني والخط السوري بواسطة الحوضيات، نظرا لعدم توفر الأنابيب الكافية لهذين الخطين.