العراق يباشر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد إغلاق مضيق هرمز

الإثنين، 16-03-2026 04:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن العراق سيبدأ ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مباشرة، دون المرور عبر إقليم كردستان.

وقال عبد الغني، في بيان، إن العراق كان يصدر سابقا نحو 3.4 ملايين برميل يوميا من خلال الموانئ الجنوبية وعبر مضيق هرمز، قبل أن تتوقف عمليات التصدير نتيجة إغلاق المضيق جراء العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي المعتمد يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا.


وأضاف أن وزارة النفط لديها عدة بدائل لتصدير النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، منها استخدام الخط الأردني والخط السوري بواسطة الحوضيات، نظرا لعدم توفر الأنابيب الكافية لهذين الخطين.


وشدد على أن هناك جهودا كبيرة لإعادة تأهيل الخط الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي، مؤكدا أن فحص الأنبوب وإكمال أعماله سيكتمل خلال أسبوع، ما سيمكن العراق من ضخ النفط الخام عبره دون المرور بإقليم كردستان.

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 




