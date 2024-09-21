العراق يبيع شحنة نفط لشركة أمريكية بخصم كبير

وأوضحت المصادر أن "سومو" باعت 500 ألف برميل من أصل مليوني برميل تم طرحها من خلال عطاء في منصة مختصة في وقت متأخر الليلة الماضية.
وذكرت أن الشحنة المقرر تحميلها في الفترة ما بين الـ8 والـ10 من شهر أكتوبر المقبل، بيعت بخصم 28.30 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وعلى أساس التسليم على ظهر ناقلة الخام "نيو داينستي" (FOB) في محافظة البصرة.
كذلك أشارت المصادر إلى أن مليون و500 ألف برميل من خام "القيارة" تبقت ولم يتم بيعها خلال العطاءات.
ويأتي عرض العراق للتحميل الفوري لخام القيارة في وقت استكمل فيه المشترون الآسيويون بالفعل مشترياتهم للتحميل في أكتوبر المقبل، وبعد أن زادت الصين من حجم وارداتها من النفط الثقيل عالي الكبريت من كندا.
وخام "القيارة" من حقل القيارة، الذي يعد أحد أهم الحقول في محافظة نينوى، ويعتبر نفط القيارة أحد أثقل أنواع النفط العراقي نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الكبريت.
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