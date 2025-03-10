العراق يتطلع إلى بديل عن الغاز الإيراني بعد ضغط أميركي

ويأتي هذا التوجه تحسبا لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بالغاز، وفق ما نقلت رويترز.
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