العراق يتطلع إلى بديل عن الغاز الإيراني بعد ضغط أميركي

10:25 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي، الاثنين، إن العراق يتطلع إلى قطر وعُمان كخيارات محتملة لشراء الغاز بدلا من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران. اضافة اعلان





ويأتي هذا التوجه تحسبا لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بالغاز، وفق ما نقلت رويترز.