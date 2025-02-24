العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة

وقال وزير النفط، للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي: "لدينا حاليا مراسلات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان وبمجرد أن تأتي الموافقة من الجانب التركي خلال اليومين المقبلين يتم استئناف الصادرات النفطية".
وأوضح أن "خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر جيهان جاهز لاستقبال شحنات النفط من الإقليم لكنه بحاجة إلى معالجات فنية".
وذكر أن "الكميات التي سيسلمها الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل وستستخدم للاستهلاك المحلي والتصدير".
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد أعلنت أمس الأحد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية الاتحادية على استئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وفق الكميات المتاحة.
ويحل الاتفاق مشكلة تعوق صادرات نفط إقليم كردستان، التي بدأت منذ مارس 2023، عندما أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط أنابيب جيهان، عقب قرار غرفة التجارة الدولية إلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد عن صادرات غير قانونية جرت بين عامي 2014 و2018.
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