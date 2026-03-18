العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إنه "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة"، ما سيؤثر على "المنظومة بالتأكيد".
وأضاف موسى، أن "وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني".
وتابع أن "فقدان 3100 ميغاوط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة".
ورغم وفرة احتياطات النفط والغاز في العراق، تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
