العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب

الوكيل الإخباري - أعلن العراق، الأربعاء توقف تدفقات الغاز الإيراني "بشكل كامل" إلى محطاتها الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على منظومة الكهرباء في بلد يعاني انقطاعات يومية للتيار، وفقا لوكالة الانباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إنه "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة"، ما سيؤثر على "المنظومة بالتأكيد".



وأضاف موسى، أن "وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني".



وتابع أن "فقدان 3100 ميغاوط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة".