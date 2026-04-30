07:25 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول، مع وصول المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران لطريق مسدود.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات عند 124.67 دولار للبرميل وسط مخاوف من احتمال حدوث تصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من دولارين إلى 109.64 دولارات للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل.



وذكر موقع أكسيوس أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.



وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع شركات نفط حول كيفية التخفيف من تأثير الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية إذا استمر لأشهر، مما أثار مخاوف في السوق من تعطل إمدادات النفط لفترة طويلة.



وعلق توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي بالقول في مذكرة "لا تزال احتمالات التوصل إلى حل قريب لصراع إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة".



وجاء الاجتماع مع شركات النفط في أعقاب وصول الجهود الرامية إلى حل الصراع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة في العالم على الإطلاق، إلى طريق مسدود.





