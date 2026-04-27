العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار محدودية مرور الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أبقى على شح المعروض في الأسواق ‌العالمية، بحسب وكالة (رويترز).





وأفادت رويترز، أنه بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات، أو 2.9 بالمئة إلى 108.36 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.45 دولار للبرميل، أو 2.6 بالمئة، إلى 96.85 دولار.









