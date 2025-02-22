العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس الجمعة، وسط تفاعل الأسواق مع اختراق Bybit وسرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من Ethereum وأصول أخرى من البورصة.

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وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه تم اختراق منصة العملات المشفرة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من إيثريوم وأصول أخرى من البورصة.



وبعد هذا الاختراق، بدأت الأموال في الانتقال إلى عناوين جديدة حيث يتم بيعها.



حتى الآن، تم بيع 200 مليون دولار أميركي من الـ STETH، وفقاً لشركة Arkham Intelligence.



فقدت البتكوين أكثر من 3,279 دولار، لتصل إلى 95,262 دولار ، متراجعة بأكثر من 3% خلال تعاملات أمس الجمعة.



وتراجعت عملة الإيثريوم بأكثر من 4%، لتصل إلى 2,638 دولار .



كذلك خسرت عملة سولانا أكثر من 3.5% عند 168 دولاراً.



ووفقاً لهذه العملية، قام المهاجمون بتعديل منطق العقد الذكي، مما سمح لهم بالسيطرة غير المصرح بها وسحب أكثر من مليار دولار من الأموال. وبحسب ما ورد يتم استبدال الأصول المسروقة بـ ETH حيث يسعى المتسلل إلى غسل الأموال.



وأثار حجم التدفق الخارجي مخاوف كبيرة عبر مجتمع العملات المشفرة، في وقت يراقب خبراء الأمن معاملات المتسللين مع استمرار الجهود لتتبع الأموال المسروقة وإمكانية استعادتها.