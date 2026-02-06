الجمعة 2026-02-06 05:42 م

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي

ز
أرشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 04:03 م

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في كانون الثاني للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

اضافة اعلان


وأوضحت الفاو في تقريرها الشهري، أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ متوسطه 123.9نقطة في كانون الثاني، بانخفاض 0.4 بالمئة عن كانون الأول و0.6 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".


ويُظهر المؤشر انخفاضًا بنسبة 22.7 بالمئة مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق، المسجلة في آذار 2022.
وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، حيث هبطت بنسبة 5 بالمئة على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الجبن والزبدة.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان فضل شاكر

فن ومشاهير اخر المستجدات حول قضية الفنان فضل شاكر

عراقجي

عربي ودولي وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي لتتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني لأول مرة في كانون الثاني 2026، مع تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.7 بالمئة، وهي أسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 2024 حين ارت

عربي ودولي ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لمستوى قياسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو

ت

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

و

أخبار محلية تحذير لكافة الأردنيين من شراء هذا النوع من الذهب

و

أخبار محلية وزارة المالية: 1.64 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال 11 شهرا من 2025



 




الأكثر مشاهدة