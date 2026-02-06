الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في كانون الثاني للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وأوضحت الفاو في تقريرها الشهري، أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ متوسطه 123.9نقطة في كانون الثاني، بانخفاض 0.4 بالمئة عن كانون الأول و0.6 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".



ويُظهر المؤشر انخفاضًا بنسبة 22.7 بالمئة مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق، المسجلة في آذار 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، حيث هبطت بنسبة 5 بالمئة على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الجبن والزبدة.