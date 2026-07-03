الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في حزيران

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 130.3 نقطة في حزيران، بانخفاض عن 130.8 في أيار.
وانخفض المؤشر بالفعل في أيار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات في نيسان، عندما أدت حرب إيران إلى ارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.
وقالت الفاو إن قراءة حزيران أعلى بنسبة 1.7% عنها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من ذروة مسجلة في آذار 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.
وانخفض مؤشر أسعار الحبوب 3.5% مقارنة بشهر أيار.
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