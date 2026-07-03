الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في حزيران

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في حزيران، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

اضافة اعلان



بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 130.3 نقطة في حزيران، بانخفاض عن 130.8 في أيار.



وانخفض المؤشر بالفعل في أيار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات في نيسان، عندما أدت حرب إيران إلى ارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.



وقالت الفاو إن قراءة حزيران أعلى بنسبة 1.7% عنها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من ذروة مسجلة في آذار 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.