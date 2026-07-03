الجمعة 2026-07-03 03:52 م

الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في حزيران

الفاو
الفاو
 
الجمعة، 03-07-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في حزيران، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

اضافة اعلان


بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 130.3 نقطة في حزيران، بانخفاض عن 130.8 في أيار.


وانخفض المؤشر بالفعل في أيار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات في نيسان، عندما أدت حرب إيران إلى ارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.


وقالت الفاو إن قراءة حزيران أعلى بنسبة 1.7% عنها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من ذروة مسجلة في آذار 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.


وانخفض مؤشر أسعار الحبوب 3.5% مقارنة بشهر أيار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقهى في دمشق

وزارة الزراعة

أخبار محلية الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 تموز

موجة حر مبكرة غير مسبوقة في فرنسا

عربي ودولي موجة الحر في أوروبا تتسبب بآلاف الوفيات الإضافية

لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات

أخبار محلية الفيصلي يطلب استعارة يزن النعيمات

الفاو

أسواق ومال الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في حزيران

خالد الزيود يتوج بذهبية بطولة المملكة وينضم إلى المنتخب الوطني

مناسبات خالد الزيود يتوج بذهبية بطولة المملكة وينضم إلى المنتخب الوطني

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تطرح وقودا منخفض الجودة لمواجهة النقص الحاد بالأسواق المحلية

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر



 
 






الأكثر مشاهدة

 