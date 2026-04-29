الفدرالي الامريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي الأميركي، الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%.

ولم يقدم البنك إشارة على موعد تغيير السياسة النقدية، مشيرا إلى زيادة عدم اليقين؛ بسبب التطورات في الشرق الأوسط.



وأضاف البنك أن الدلائل الحديثة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية.



وأوضح أن زيادة الوظائف منخفضة في المتوسط، ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل البطالة.



ووصف البنك التضخم بأنه "مرتفع" بدلا من "مرتفع إلى حد ما" في بيان سابق مستشهدا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.



وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.