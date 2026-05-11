الوكيل الإخباري- الفرق بين تداول العملات المشفرة وتداول الفوركس

لقد توسع عالم التداول عبر الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. ويعد تداول العملات المشفرة وتداول الفوركس من أكثر الأسواق التي يتم الحديث عنها. وعلى الرغم من أن كلا النوعين من التداول يدوران حول شراء وبيع الأصول، إلا أن هناك اختلافات مهمة في الهيكل والطريقة والديناميكيات التي يجب أن تكون على دراية بها. يشرح هذا المقال ماهية هذه الاختلافات، حتى تحصل على فكرة أوضح عن كيفية



عمل كلا السوقين.

العملة المشفرة هي عملة رقمية موجودة عبر الإنترنت فقط وتستخدم تقنية البلوك تشين. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك البيتكوين والإيثريوم،اللتان لا تديرهما البنوك أو الحكومات، على عكس النقود العادية. ومن السمات المهمة الأخرى للعملة المشفرة أنه يمكنك تداولها في أي وقت: فالسوق مفتوح 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، مما يجعل الأسعار تتغير باستمرار.



يتم تحديد قيمة العملات المشفرة بناءً على عدد الأشخاص الراغبين في شرائها أو بيعها. كما تؤثر عوامل مثل القواعد الجديدة والتطورات التكنولوجية وثقة الناس في السوق على السعر. ونتيجة لذلك، يمكن أن يتقلب سعر العملة الرقمية بشكل كبير في غضون فترة زمنية قصيرة. بالنسبة لمن يتابع السوق، يمكن أن يعطي سعر البيتكوين فيالسوق اليوم، على سبيل المثال، مؤشراً على مدى سرعة حدوث هذه التغيرات



ما هو تداول الفوركس؟



الفوركس، المعروف أيضًا باسم سوق العملات، هو تداول العملات المختلفة، مثل الدولار مقابل اليورو أو الين. يتم التداول دائمًا في أزواج، على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار. وهو أحد أكبر الأسواق في العالم، حيث يتم تداول مبالغ ضخمة يوميًا من قبل البنوك والشركات والأطراف الأخرى. على عكس العملات المشفرة، يتأثر الفوركس بشكل أساسي بالعوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والتضخم والأحداث العالمية. ولمعرفة المزيد حول خصائص تداول العملاتالرقمية والفوركس عبر الإنترنتوفرص الاستثمار المتنوعة والمرنة، يمكنك الاطلاع على هذا المقال.



يتمالتداول عبر شبكة عالمية، ويكون السوق مفتوحًا بشكل شبه دائم، ولكنه يتبع أوقاتًا معينة تتوافق معالمراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وطوكيو.





الاختلافات في التنظيم والهيكل



أحد الاختلافات المهمة بين العملات المشفرة وسوق الفوركس هو طريقة تنظيمهما. فسوق الفوركس موجود منذ فترة طويلة ويخضع في العديد من البلدان لرقابة الهيئات المالية، مما يضمن وجود قواعد وهيكل واضحين. أما العملات المشفرة فهي أحدث، وتختلف القواعد من بلد لآخر. ففي بعض البلدان تكون هذه القواعد صارمة، بينما تكون أكثر مرونة في بلدان أخرى، مما قد يؤدي إلى اختلاف درجة الرقابة.



كما تختلف بنية الأسواق أيضًا: حيث يتم توجيه سوق الفوركس بشكل أساسي من قبل المؤسسات المالية الكبرى، في حين أن العملات المشفرة رقمية بالكامل وتعمل بدون جهة مركزية. يتم تسجيل المعاملات على البلوك تشين، مما يضمن الشفافية، ولكنه أكثر تعقيدًا بعض الشيء