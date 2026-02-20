الجمعة 2026-02-20 02:37 م

الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
 
الجمعة، 20-02-2026 12:49 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الفضة، في تعاملات اليوم الجمعة، وقفزت العقود الفورية للمعدن فوق مستوى 81 دولارا للأونصة وذلك للمرة الأولى منذ 12 فبراير الجاري.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم مارس المقبل بنسبة 4.10% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 80.82 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 3.19% إلى 81.0135 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

عربي ودولي مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

منوعات مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

وفيات الجمعة 20-2-2026

الوفيات وفيات الجمعة 20-2-2026

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

فلسطين 80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

عربي ودولي تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

أخبار محلية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

أخبار محلية دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

عربي ودولي بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران



 




الأكثر مشاهدة