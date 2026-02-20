الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

12:49 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الفضة، في تعاملات اليوم الجمعة، وقفزت العقود الفورية للمعدن فوق مستوى 81 دولارا للأونصة وذلك للمرة الأولى منذ 12 فبراير الجاري.





وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم مارس المقبل بنسبة 4.10% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 80.82 دولار للأونصة.



فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 3.19% إلى 81.0135 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.





