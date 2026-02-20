الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم مارس المقبل بنسبة 4.10% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 80.82 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 3.19% إلى 81.0135 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960
-
النفط يتجه لتسجيل أول مكسب في 3 أسابيع
-
الذهب يتراجع عالمياً متجهًا لخسارة أسبوعية مع صعود الدولار
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار القمح تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية
-
انخفاض اسعار الذهب عالميا