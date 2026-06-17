الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

كشفت توقعات الفيدرالي للربع الأول الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75% دون تغيير، فيما يتوقع أن تأخذ نمط هبوطي بربع نقطة فقط في العام القادم 2027 لتسجل 3.5%، ثم تنخفض بربع نقطة أخرى في عام 2028 إلى 3.25% لتستقر على المدى الأبعد عند 3%.
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