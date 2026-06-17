الأربعاء 2026-06-17 09:40 م

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

g
أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:15 م

الوكيل الإخباري- أبقى أعضاء اللجنة الفيدرالية الأمريكية بقيادة رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير عند 3.75% كما توقعت الأسواق.

اضافة اعلان


كشفت توقعات الفيدرالي للربع الأول الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75% دون تغيير، فيما يتوقع أن تأخذ نمط هبوطي بربع نقطة فقط في العام القادم 2027 لتسجل 3.5%، ثم تنخفض بربع نقطة أخرى في عام 2028 إلى 3.25% لتستقر على المدى الأبعد عند 3%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

ب

أخبار محلية القوات المسلحة ترسل قافلة تزويد طبية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في غزة

ب

خاص بالوكيل خبر سار للمقترضين في الأردن

g

أسواق ومال الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

ب

أخبار محلية إصابتان إحداهما بالغة إثر حريق صهريج بنزين في الماضونة

ل

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة

ل

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق صهريج بنزين في الماضونة - فيديو

ل

أخبار محلية تربية البادية الشمالية الغربية تتسلم مدرستين جديدتين



 
 




الأكثر مشاهدة

 