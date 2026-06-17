الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

الوكيل الإخباري- أبقى أعضاء اللجنة الفيدرالية الأمريكية بقيادة رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير عند 3.75% كما توقعت الأسواق.

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