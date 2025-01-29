الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

ودعا الرئيس الأمريكي في وقت سابق الفيدرالي الأمريكي إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرين مطالعة المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، لقراءة الميول المستقبلية للفيدرالي وسط تحسن واضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
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