الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698070 الوكيل الإخباري - أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برئاسة جيروم باول تثبيت أسعار الفائدة. وبقيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما. اقرأ أيضاً أسعار النفط ترتفع عن أدنى مستوياتها في 7 أسابيع الذهب يزداد بريقا في يوليو ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بـ 3% مصر تتوقع استلام 820 مليون دولار من صندوق النقد خلال أيام تراجع أسعار النفط عالمياً الذهب عالمياً يتأرجح قبل قرار الفيدرالي النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية "غازبروم" تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بـ 42 مليون متر مكعب ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار