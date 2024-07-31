الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برئاسة جيروم باول تثبيت أسعار الفائدة.

وبقيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

