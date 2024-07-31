الأربعاء 2024-07-31 11:00 م
 
 

الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت أسعار الفائدة
الأربعاء، 31-07-2024 09:05 م




 

 الوكيل الإخباري - أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برئاسة جيروم باول تثبيت أسعار الفائدة.

 

وبقيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

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