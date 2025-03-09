الفيدرالي الأمريكي يوضح حول تعديل أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يستمر في اتباع نهج الصبر بشأن أسعار الفائدة حيث لا يزال الاقتصاد في وضع جيد على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين.

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضي، في تعليقات معدة مسبقًا أمام منتدى السياسة النقدية الأمريكية الذي عقدته كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو بوث: "لسنا في عجلة من أمرنا ونحن في وضع جيد يمكننا من انتظار الوضوح [بشأن ما إذا كان سيتم تعديل السياسة النقدية]."



ويأتي إصرار الاحتياطي الفيدرالي على عدم الإشارة إلى دلائل على قرار السياسة النقدية في المستقبل في الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون بالقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، والذي كان مدفوعًا بقوة المستهلك.



وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه على الرغم من أن المؤشرات الأخيرة "تشير إلى اعتدال محتمل في إنفاق المستهلكين"، إلا أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد و "لا يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل أي شيء في الوقت الحالي".



وأضاف أن "الاستطلاعات الأخيرة للأسر والشركات تشير إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية"، ولكن "يبقى أن نرى كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل".



وفي الوقت نفسه، قال باول إن سوق العمل لا يزال "قويًا ومتوازنًا على نطاق واسع، مستشهدًا بالعديد من المؤشرات بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري الذي صدر يوم الجمعة الماضي. لقد كان المسار نحو تضخم بنسبة 2% وعرًا ونتوقع أن يستمر ذلك".



وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي زرعت حالة من عدم اليقين الاقتصادي، أقر باول بأنه على الرغم من التطورات الأخيرة بشأن السياسة التجارية، إلا أنه قال "إن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة حول التغييرات وتأثيراتها المحتملة".



وأضاف: "بينما نقوم بتحليل المعلومات الواردة، فإننا نركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات. ولسنا بحاجة إلى أن نكون في عجلة من أمرنا، ونحن في وضع جيد لانتظار المزيد من الوضوح."