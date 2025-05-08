الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "ازدادالضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
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