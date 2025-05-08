الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

12:49 ص

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الوكيل الإخباري- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. اضافة اعلان





وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.



وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "ازدادالضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".