الأربعاء 2026-01-28 11:33 م

الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي الأميركي
البنك المركزي الأميركي
 
الأربعاء، 28-01-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-   أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة ثابتة الأربعاء وعزا قراره إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع نمو اقتصادي قوي، في حين أحجم عن تقديم مؤشرات عن الموعد المحتمل لمواصلة التيسير النقدي.

اضافة اعلان


وقال صناع السياسة النقدية في المجلس في بيانهم، عقب تصويتهم بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة القياسي للبنك ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة بعد اجتماع استمر يومين "يشهد النشاط الاقتصادي نموا قويا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

صورة من الفيديو

خاص بالوكيل لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

هيئة تنشيط السياحة

أخبار محلية تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية: نتائج التوجيهي في النصف الأول من شباط ولا موعد محدد حتى الآن

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

أسواق ومال ارتفاع كبير على أسعار الذهب عالميا

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح مختبر النوم القسري للأطفال



 




الأكثر مشاهدة