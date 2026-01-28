الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

وقال صناع السياسة النقدية في المجلس في بيانهم، عقب تصويتهم بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة القياسي للبنك ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة بعد اجتماع استمر يومين "يشهد النشاط الاقتصادي نموا قويا".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يواجه أزمة ثقة بسبب تصريحات ترامب
-
أسعار الذهب في صعود تاريخي عالمياً وتحطيم للأرقام القياسية
-
تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية
-
الذهب يتجاوز 5200 دولار للمرة الأولى عالميا
-
اليورو يصعد إلى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف 2021
-
انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك
-
هل يخضع الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب بمزيد من خفض الفائدة؟