الأربعاء 2024-12-04 10:41 ص
 

﻿القضاء الأمريكي يحرم ماسك من 56 مليار دولار !

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
الأربعاء، 04-12-2024 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   رفضت قاضية محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية كاثلين ماكورميك، مجددًا حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، على الرغم من موافقة مساهمي الشركة عليها قبل ستة أشهر.اضافة اعلان


وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، يأتي القرار بعد حكم سابق لماكورميك في يناير الماضي، إذ وصفت الحزمة بأنها «مفرطة» وألغتها، مما تسبب في صدمة لدى المستثمرين وأثار تساؤلات حول مستقبل ماسك مع شركة السيارات الكهربائية الرائدة عالمياً.

وأشار القضاء إلى أن ماسك مارس نفوذًا كبيرًا، وبصورة سرية، أثناء مناقشة خطة المكافآت عام 2018، مما أثار تساؤلات حول نزاهة عملية اتخاذ القرار.

ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني. وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

عكاظ
 
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