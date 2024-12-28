السبت 2024-12-28 01:55 م
 

الكاكاو أفضل من "البيتكوين" في 2024

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري- منحت وكالة "بلومبرغ" الكاكاو لقب السلعة الأفضل أداء في العام 2024، حتى أن مكاسب الكاكاو تجاوزت عملة "البيتكوين" التي حلقت خلال هذا العام.

ورغم أن الكاكاو حصد لقب أفضل سلعة في العام 2024، إلا أن عملة "البيتكوين" اعتبرت الأصل الأكثر مراقبة هذا العام، حيث حطمت في مطلع ديسمبر الجاري مستوى 100 ألف دولار.

اضافة اعلان


وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات التداولات، إن أسعار المكون الرئيسي للشوكولاتة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ بداية عام 2024 بسبب النقص الهائل في الإمدادات مع استمرار مشكلات الطقس في غرب إفريقيا.


وفي مطلع يناير الماضي، جرى تداول العقود الآجلة للكاكاو عند مستوى 4000 دولار للطن، وفي منتصف ديسمبر الجاري بلغت العقود ذروتها عند 12700 دولار للطن، وفقا لبيانات "تريدنغ إيكونوميكس".


من جهته أفاد موقع الأخبار MarketWatch بأن مكاسب "البيتكوين" تعتبر باهتة مقارنة بعقود الكاكاو.


وارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 129%، محققة مكاسب وازنة لمن استثمروا فيها.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من افتتاح البازار

أخبار محلية افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

تعبيرية

فيديو منوع سعودي يشارك معادلة بسيطة لحساب استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل الشراء

المفرق

أخبار محلية زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

عربي ودولي وفد أمني بحريني يصل دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ارشيفية

أخبار محلية الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة إضافة التوقيع في برنامج الوورد

قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

فلسطين 3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت



 



الأكثر مشاهدة