الكشف عن ثروة ترامب وحصة العملات الرقمية فيها

الوكيل الإخباري- بلغت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 10 مليارات دولار، فيما تشير البيانات إلى أنه يوظف معظم ثروته في استثمارات بالعملات الرقمية، ولاسيما $TRUMP.



وقدّرت صحيفة "نيويورك تايمز" بعد تحليل أجرته بناءً على التقرير المالي للرئيس الأمريكي والبيانات العامة أن ثروة ترامب أكثر من 10 مليارات دولار.



وكشف التحليل أن الجزء الأكبر من ثروة ترامب يأتي من استثماراته في العملات الرقمية، خاصة عملة $TRUMP التي أُطلقت قبل تنصيبه هذا العام وتُقّيم بنحو 6.9 مليار دولار — رغم أنها غير قابلة للتداول.

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كما حقق الرئيس ما لا يقل عن 320 مليون دولار من رسوم تداول هذه العملة، بالإضافة إلى امتلاكه عملات World Liberty التي قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين.



أما أسهم شركة ترامب ميديا (مالكة منصة Truth Social)، فتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، بينما هناك 1.3 مليار دولار على الأقل من استثماراته العقارية.