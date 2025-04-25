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الكشف عن سبب انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

سبائك ذهب
ذهب
 
الجمعة، 25-04-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1%، بعد ما كانت مستقرة صباح الجمعة، مع دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

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بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3302.81 دولار للأوقية (الأونصة).


كما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% مسجلة 3312.80 دولارا.


وقد تعفي الصين بعض الواردات من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية البالغة 125% وتطلب من الشركات تحديد السلع المؤهلة لذلك، في أكبر مؤشر حتى الآن على أن بكين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية.


وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، نافيا ما قالته الصين حول عدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية.


وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "ربما يعتبر التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية على بعض الواردات خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يمثل بعض الضغط على الأصول الآمنة مثل الذهب".


وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد "حقا" تسوية النزاع التجاري، فإن عليها إلغاء جميع الرسوم الجمركية أحادية الجانب المفروضة على الصين.

 

 
gnews

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