الكويت: خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، إثر الاعتداءات المتكررة من قبل إيران ضد دولة الكويت بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

