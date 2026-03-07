الكويت: خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت المؤسسة في بيان اليوم، إن القرار يأتي كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
