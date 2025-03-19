الليرة التركية تهوي أمام الدولار إلى مستوى تاريخي

الوكيل الإخباري - هوت الليرة التركية بشدة وسجلت في أحدث تعاملات لها 42 ليرة للدولار اليوم الأربعاء، بعد أن اعتقلت السلطات المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

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وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.



وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، بحسب بيانات وكالة رويترز.