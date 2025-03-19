الليرة التركية تهوي أمام الدولار إلى مستوى تاريخي

وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.
وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، بحسب بيانات وكالة رويترز.
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