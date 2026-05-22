الليرة التركية عند مستوى متدن قياسي بعد حكم قضائي ضد المعارضة

الوكيل الإخباري- تراجعت الليرة التركية بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار الجمعة، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب المعارضة الرئيسي.

اضافة اعلان