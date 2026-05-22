الليرة التركية عند مستوى متدن قياسي بعد حكم قضائي ضد المعارضة

الجمعة، 22-05-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري- تراجعت الليرة التركية بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار الجمعة، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب المعارضة الرئيسي.

وجرى تداول الليرة عند 45.6150 قبل صدور الحكم، الذي ألغى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023 وأطاح بزعيمه، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي والضغوط على السوق.

 
 


