الليرة السورية بتصميم جديد .. وبلا صورة الأسد

وقالت مصادر مالية سورية إن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة "عملات" الإماراتية، التي زارها محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريان خلال رحلة إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي ألمانيا، أبدت شركة "بوندسدروكيري"، المدعومة من الدولة، وشركة "Giesecke+Devrient" الخاصة اهتمامهما، حسبما قال مصدر سوري ومسؤول أوروبي، لكن لم يتضح بعد أيّ منهما قد تتولى طباعة العملة.
وبدأت السلطات السورية في وقت سابق من هذا العام استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، واكتسبت الجهود زخماً بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي.
وسيؤدي إعادة تصميم أوراق نقدية سورية إلى إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني.
وخلال العقد الماضي، قامت دمشق بطباعة العملة في روسيا، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد سابق مع شركة أوروبية.
روسيا اليوم
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