الأربعاء 2025-05-14 12:56 م
 

الليرة السورية تحلق أمام الدولار

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري- صعدت الليرة السورية أمام الدولار بقوة في السوق الموازية اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته رفع العقوبات عن سوريا.

وأظهرت نشرة "الليرة اليوم" (موقع يتابع أسعار صرف العملات في السوق السوداء السورية) انخفاض سعر صرف الدولار للشراء بنسبة 5.62% إلى 8100 ليرة، فيما تراجع سعر صرف الدولار للمبيع إلى 8400 ليرة.

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وعقب إعلان القرار أمس الثلاثاء صعدت العملة السورية بنحو 10% أمام نظيرتها الأمريكية.


وجاء الصعود بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعمل على رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.


ويتوقع الخبراء أن يسهم رفع العقوبات في توفير المناخ والشروط المناسبة للاستثمار في سوريا، ويسهل الحوالات من وإلى سوريا.

 

RT

 
gnews

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