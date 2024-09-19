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المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الخميس، 19-09-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو أعلى مستوى لتقديرات الخبراء والمحللين.

وفي نهاية تعاملات أمس الأربعاء، أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.29% عند 5618.21 نقطة.

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فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.31% إلى 17575.67 نقطة، بينما هبط المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.25% ليسجل 41503.10 نقطة.

 

RT

 
gnews

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