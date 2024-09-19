المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة

وفي نهاية تعاملات أمس الأربعاء، أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.29% عند 5618.21 نقطة.
فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.31% إلى 17575.67 نقطة، بينما هبط المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.25% ليسجل 41503.10 نقطة.
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