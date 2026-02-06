الجمعة 2026-02-06 10:13 م

المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

ارشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 08:58 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الجمعة، مسجلةً مكاسب في اختتام أسبوع حافل بتقارير أرباح الشركات، رغم تقلبات الأسواق في ظل تذبذب أسواق المعادن الثمينة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل 0.89 بالمئة مسجلاً 617.07 نقطة، معوضاً خسائر الصباح، حيث سجلت البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات أداءً متبايناً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة مسجلاً 8,277.51 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.55 بالمئة مسجلاً 10,365.44 نقطة.


وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.93 بالمئة مسجلاً 24,719.80 نقطة.


وشهد هذا الأسبوع تأثر أسعار الأسهم بتحديثات الأرباح من بعض أكبر الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة الأدوية العملاقة نوفو نورديسك وشركة النفط العملاقة شل وعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى.

 
 


