المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الجمعة، مسجلةً مكاسب في اختتام أسبوع حافل بتقارير أرباح الشركات، رغم تقلبات الأسواق في ظل تذبذب أسواق المعادن الثمينة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل 0.89 بالمئة مسجلاً 617.07 نقطة، معوضاً خسائر الصباح، حيث سجلت البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات أداءً متبايناً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة مسجلاً 8,277.51 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.55 بالمئة مسجلاً 10,365.44 نقطة.



وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.93 بالمئة مسجلاً 24,719.80 نقطة.