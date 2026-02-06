المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل 0.89 بالمئة مسجلاً 617.07 نقطة، معوضاً خسائر الصباح، حيث سجلت البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات أداءً متبايناً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة مسجلاً 8,277.51 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.55 بالمئة مسجلاً 10,365.44 نقطة.
وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.93 بالمئة مسجلاً 24,719.80 نقطة.
وشهد هذا الأسبوع تأثر أسعار الأسهم بتحديثات الأرباح من بعض أكبر الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة الأدوية العملاقة نوفو نورديسك وشركة النفط العملاقة شل وعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى.
-
أخبار متعلقة
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي
-
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
-
تحقيق مستوى تاريخي للاحتياطيات الأجنبية في روسيا
-
تراجع الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح تداولات الجمعة
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني
-
سعر النحاس يواصل التراجع مع تجدد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب
-
الرقصة الأخيرة قبل الإغلاق الأسبوعي.. الذهب يواصل التراجع
-
خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط