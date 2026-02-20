المؤشرات الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية مدعومة بقرار المحكمة العليا الأميركية

الوكيل الإخباري- سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب أسبوعية بعد ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم الجمعة، في وقت راقب المتداولون قرار المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتزامن مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح، مع متابعة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76 بالمئة مغلقاً عند 630.09 نقطة.



وحققت جميع البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة مكاسب خلال صفقات ما بعد الظهر، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.39 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى 8,515.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.56 بالمئة مسجلاً 10,686.89 نقطة، عند الإغلاق.



كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.81 بالمئة مسجلاً 25,246.80 نقطة.