المؤشرات الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية مدعومة بقرار المحكمة العليا الأميركية

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76 بالمئة مغلقاً عند 630.09 نقطة.
وحققت جميع البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة مكاسب خلال صفقات ما بعد الظهر، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.39 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى 8,515.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.56 بالمئة مسجلاً 10,686.89 نقطة، عند الإغلاق.
كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.81 بالمئة مسجلاً 25,246.80 نقطة.
