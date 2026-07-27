المؤشر نيكي يرتفع مع تراجع النفط وترقب إعلان نتائج شركات كبرى

الوكيل الإخباري- أغلق المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع.

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وارتفع المؤشر نيكي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر.