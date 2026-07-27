الإثنين 2026-07-27 11:44 ص

المؤشر نيكي يرتفع مع تراجع النفط وترقب إعلان نتائج شركات كبرى

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي
 
الإثنين، 27-07-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أغلق المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع.

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وارتفع المؤشر نيكي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر.

 

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة.

 
 


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