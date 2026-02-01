المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر

الوكيل الإخباري- حذر البنك المركزي الألماني من أن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية قد يكون معرضا للتشكيك في وقت قريب هذا العام.



ووفقا للتقرير السنوي للهيئة الفدرالية للإشراف المالي في ألمانيا فإن الدولار قد يعاني من نقص التمويل، والصدمات الجيوسياسية، وتسييس المؤسسات.

وقال رئيس الهيئة الفدرالية للإشراف المالي الألمانية، مارك برانسون: "يبقى الخطر أن يشكك السوق في دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".



وحذر أيضا من أن محاولات جذرية لتسييس المؤسسات قد تقوض فعالية التعاون الدولي، خصوصا خلال الأزمات الاقتصادية أو المالية. وأعربت الهيئة أيضا عن القلق بشأن احتمال حدوث نقص في السيولة نتيجة الصدمات الجيوسياسية، ووصفت ذلك بأنه خطر ذو أهمية خاصة.



ويأتي هذا التوقع بعد أسوأ انخفاض يومي للدولار منذ ما يقارب العام، فقد سجل مؤشر الدولار يوم الثلاثاء الماضي، وهو مؤشر رئيسي لقوته مقابل العملات الكبرى الأخرى، أكبر تراجع له منذ أبريل الماضي.



وجاء التراجع بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندته الشاملة للرسوم الجمركية العالمية.



وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت هذا الأسبوع بأن المتداولين يراهنون بشكل كبير على استمرار انخفاض الدولار وسط عدم اليقين بشأن سياسات واشنطن.