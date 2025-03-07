المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، القول “إن عملية انخفاض التضخم تسير على المسار الصحيح”، مؤكداً أن التضخم يسير كما كان متوقعاً في السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة من المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة، في وقت يعاني فيه العديد من الدول الأوروبية من تراجع معدلات النمو.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع استيعاب قرار خفض الفائدة
-
الذهب يستقر عالميا وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية
-
صفقة عملاقة.. شركة أمريكية تشتري ميناءين في قناة بنما
-
أسعار النفط تتنفس الصعداء عالمياً بعد 4 جلسات من الهبوط
-
كيف تُحدث المصرفية المفتوحة ثورة في الخدمات المالية؟
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
-
الاسترليني يرتفع فوق حاجز الـ28ر1 دولار