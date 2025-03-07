المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض جديد لأسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. اضافة اعلان





ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، القول “إن عملية انخفاض التضخم تسير على المسار الصحيح”، مؤكداً أن التضخم يسير كما كان متوقعاً في السابق.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة من المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة، في وقت يعاني فيه العديد من الدول الأوروبية من تراجع معدلات النمو.