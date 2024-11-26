الثلاثاء 2024-11-26 01:36 م
 

المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال

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تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 12:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين تخلي روسيا وإيران بالكامل عن الدولار في تغطية التجارة البينية وتحولهما إلى عملتي البلدين.

وجاء التصريح في كلمة للمسؤول الإيراني خلال المؤتمر الـ11 للأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع الحديثة الذي عقد في طهران، حيث أشار المسؤول إلى أن أن الخطوة تأتي في إطار خطة لمواجهة "العقوبات غير العادلة".

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول قوله: "لقد دخلنا في اتفاقية عملة مع روسيا وتخلينا عن الدولار، والآن نتعامل فقط بالروبل والريال".


كذلك أشار المسؤول إلى أن السلطات المالية في البلدين اتفقتا على سعر الصرف الذي سيتم استخدامه في معاملات التجارة الخارجية.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المركزي الإيراني ربط الشبكتين المصرفيتين الروسية "مير" والإيرانية "شتاب" ليستفيد السياح والمسافرون منها بالدرجة الأولى، في إطار تعزيز الروابط المالية والتجارية.

 

RT

 
gnews

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