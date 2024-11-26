المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال

وجاء التصريح في كلمة للمسؤول الإيراني خلال المؤتمر الـ11 للأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع الحديثة الذي عقد في طهران، حيث أشار المسؤول إلى أن أن الخطوة تأتي في إطار خطة لمواجهة "العقوبات غير العادلة".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول قوله: "لقد دخلنا في اتفاقية عملة مع روسيا وتخلينا عن الدولار، والآن نتعامل فقط بالروبل والريال".
كذلك أشار المسؤول إلى أن السلطات المالية في البلدين اتفقتا على سعر الصرف الذي سيتم استخدامه في معاملات التجارة الخارجية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المركزي الإيراني ربط الشبكتين المصرفيتين الروسية "مير" والإيرانية "شتاب" ليستفيد السياح والمسافرون منها بالدرجة الأولى، في إطار تعزيز الروابط المالية والتجارية.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة
-
المصريون يحولون مليارات الدولارات إلى بلادهم
-
الذهب يفقد بريقه عالميا.. وهذا سبب الهبوط
-
النفط يهبط عالميا مع احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان
-
تراجع أسعار النفط عالميا
-
توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل
-
مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي