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المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعا ملموسا خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرة بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد استقرت الاحتياطيات الإجمالية عند مستوى 160.2 مليار دولار بعدما هبطت بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

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وذكرت تقارير أن البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزغور أوزال من منصبه.


ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضا، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.


وفي سياق متصل، سجل صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية - Swap) هبوطا حادا لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولا، حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.


وأعلن أوزغور أوزال الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.

 
 


gnews

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