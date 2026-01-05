المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

الوكيل الإخباري- شدد مصرف سوريا المركزي على ضرورة حسن تطبيق عملية الاستبدال النقدي وأن الوحدة القياسية هي الليرة الجديدة (100 قرش) واستخدام أجزائها للتسعير الفردي وتدوير المبلغ لأقرب فئة.



وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أهمية تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي "الليرة السورية الجديدة"، والتي تعادل 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.



وأوضح الحصرية أنه يُسمح باستخدام أجزاء الليرة (مثل 0.3 أو 0.6 ليرة) عند تحديد أسعار السلع بشكل فردي، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

اضافة اعلان