المركزي الصيني يضخ المليارات في النظام المصرفي

الوكيل الإخباري- ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس أكثر من 190 مليار يوان (قرابة 26.47 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.



ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

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وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1894 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 88 بيب صيني عن مستواه أمس.



وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية.