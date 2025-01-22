الأربعاء 2025-01-22 04:12 م
 

المركزي الصيني يضخ سيولة ضخمة

ا
أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- ضخ البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء سيولة بقيمة 1.1575 تريليون يوان وفقا لآلية إعادة الشراء العكسية.

وجاء ذلك بعد ضخ بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أمس الثلاثاء سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 256 مليار يوان (35.7 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.65%.

اضافة اعلان


ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي.


وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


وفي سوق الصرف ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم بنسبة بسيطة بعد ارتفاعه بشدة أمس.


وبحسب بيانات منظومة تداول النقد الأجنبي الصينية، ارتفع السعر الاسترشادي لليوان بمقدار 7 بيب إلى 7.1696 يوان لكل دولار مقارنة بمستواه أمس وكان 7.1703 يوان.


وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.


يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العدل والسفير الفرنسي

أخبار محلية وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

ت

عربي ودولي فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

ءص

المرأة والجمال أسباب ظهور تصبغات البشرة وكيفية معالجتها

شاحنات المساعدة تتدفق على غزة وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

غا

طب وصحة حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

ى

عربي ودولي السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر



 



الأكثر مشاهدة