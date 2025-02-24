المركزي الصيني ينعش السيولة المصرفية بضخ 292.5 مليار يوان

الوكيل الإخباري- ضخ البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين 292.5 مليار يوان (40.4 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.



وقال البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

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وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1717 يوان لكل دولار بتراجع قدره 21 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة الماضي في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 7.1696 يوان.



وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.



يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.