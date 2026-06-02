المركزي الهندي يبيع ذهبا بقيمة 12 مليار دولار

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة "بلومبرغ" أن بنك الاحتياطي الهندي قام خلال أسبوعين في شهر مايو الماضي ببيع ذهب من احتياطياته بقيمة حوالي 12 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة الأصول النقدية.



وأفادت الوكالة، نقلا عن خبراء، بأن الهند اتخذت هذه الخطوة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.



ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن عملية بيع الذهب مكنت البنك المركزي الهندي من شراء أصول نقدية سائلة بقيمة 7.5 مليار دولار. وقد ساهم ذلك في تحقيق استقرار سعر صرف الروبية الهندية في مواجهة تدفق رأس المال الأجنبي للخارج من الهند، كما ساعد في دعم مستوى الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية.



وتشير "بلومبرغ" إلى أن بنك الاحتياطي الهندي من المتوقع أن يواصل تعزيز احتياطياته النقدية في حال تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعودة تدفق رأس المال الأجنبي، وانخفاض أسعار النفط الخام.