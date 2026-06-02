الثلاثاء 2026-06-02 02:25 م

المركزي الهندي يبيع ذهبا بقيمة 12 مليار دولار

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة "بلومبرغ" أن بنك الاحتياطي الهندي قام خلال أسبوعين في شهر مايو الماضي ببيع ذهب من احتياطياته بقيمة حوالي 12 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة الأصول النقدية.

وأفادت الوكالة، نقلا عن خبراء، بأن الهند اتخذت هذه الخطوة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان

 

ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن عملية بيع الذهب مكنت البنك المركزي الهندي من شراء أصول نقدية سائلة بقيمة 7.5 مليار دولار. وقد ساهم ذلك في تحقيق استقرار سعر صرف الروبية الهندية في مواجهة تدفق رأس المال الأجنبي للخارج من الهند، كما ساعد في دعم مستوى الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية.


وتشير "بلومبرغ" إلى أن بنك الاحتياطي الهندي من المتوقع أن يواصل تعزيز احتياطياته النقدية في حال تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعودة تدفق رأس المال الأجنبي، وانخفاض أسعار النفط الخام.


وكان بنك الهند المركزي قد أعلن سابقا أن احتياطياته من الذهب تجاوزت 880 طنا متريا بنهاية شهر مارس الماضي، حيث يتم تخزين 77% من هذا الاحتياطي داخل البلاد. أما الجزء الأكبر من الذهب الهندي المخزن في الخارج، فهو موجود في بنك إنجلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 




الأكثر مشاهدة

 