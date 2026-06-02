المركزي الهندي يبيع ذهبا بقيمة 12 مليار دولار

وأفادت الوكالة، نقلا عن خبراء، بأن الهند اتخذت هذه الخطوة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن بنك الاحتياطي الهندي من المتوقع أن يواصل تعزيز احتياطياته النقدية في حال تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعودة تدفق رأس المال الأجنبي، وانخفاض أسعار النفط الخام.
وكان بنك الهند المركزي قد أعلن سابقا أن احتياطياته من الذهب تجاوزت 880 طنا متريا بنهاية شهر مارس الماضي، حيث يتم تخزين 77% من هذا الاحتياطي داخل البلاد. أما الجزء الأكبر من الذهب الهندي المخزن في الخارج، فهو موجود في بنك إنجلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا.
