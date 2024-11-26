المصريون يحولون مليارات الدولارات إلى بلادهم

الوكيل الإخباري - سجلت تحويلات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية خلال سبتمبر قفزة كبيرة وسجلت نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له أمس الإثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت "قفزات متتالية" خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في مارس 2024.

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كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 في الفترة يوليو إلى سبتمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي.



وبحسب أرقام البنك المركزي المصري شهدت بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.



وتلعب تحويلات العاملين بالخارج دور حيوي في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الداخلية والإقليمية والدولية المتتالية، والتي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.



ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وفي صدارتها المملكة السعودية التي يعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، بواقع 600 ألف مصري لكل منهما، وفق تصريحات سابقة لوزارة الهجرة المصرية.



وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى لها خلال العام المالي 2021/2022 بواقع 31.9 مليار دولار، مستحوذة على نسبة 31.1 من إجمالي إيرادات المصريين من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.