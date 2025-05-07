المفوضية الأوروبية تتجه لإلغاء ميزات تجارية لأوكرانيا

وقال المسؤول الأوروبي في إفادة صحفية في بروكسل اليوم، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن: "النقطة هي أننا لا نخطط لتمديد هذه الآلية بعد انتهائها".
وأضاف المسؤول أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على اتخاذ تدابير أخرى لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا.
في 24 مارس الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها بصدد الانتهاء من وضع مقترح بشأن "انتقال سلس" لانتهاء العمل بتدابير التجارة المستقلة.
وينتهي نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد السلع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي في 5 يونيو المقبل، وسط معارضة القطاع الزراعي الأوروبي لتمديده.
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