الثلاثاء 2025-11-18 01:47 ص
 

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-  خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو إلى 1.2 بالمئة لعام 2026.اضافة اعلان


ووفقا ل(يورو نيوز)، توقعت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2 بالمئة خلال عام 2026، منخفضاً عن التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة.

كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى 1.4 بالمئة للعام نفسه، مقارنة بـ 1.5 بالمئة في توقعات سابقة.

وحذرت المفوضية من أن الاقتصاد الأوروبي "شديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة".

وأكد بيانها أن "الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مخاطر بلع أقراص الدواء

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

أسواق ومال المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

ب

طب وصحة سبب خفي للإرهاق المزمن

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

فلسطين الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

ل

عربي ودولي ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب

ي

عربي ودولي أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير



 
 



الأكثر مشاهدة