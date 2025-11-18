المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

ووفقا ل(يورو نيوز)، توقعت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2 بالمئة خلال عام 2026، منخفضاً عن التوقع السابق البالغ 1.4 بالمئة.
كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى 1.4 بالمئة للعام نفسه، مقارنة بـ 1.5 بالمئة في توقعات سابقة.
وحذرت المفوضية من أن الاقتصاد الأوروبي "شديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة".
وأكد بيانها أن "الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي".
