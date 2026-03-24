المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماعه في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا عقده في مدينة جدة خلال شهر أبريل 2026، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بناء على رغبة المنتدى في اختيار توقيت أكثر ملاءمة يضمن تحقيق أهداف الاجتماع وتأثيره المرجو، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

