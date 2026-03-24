الثلاثاء 2026-03-24 06:20 م

المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماعه في السعودية

الثلاثاء، 24-03-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري- أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا عقده في مدينة جدة خلال شهر أبريل 2026، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بناء على رغبة المنتدى في اختيار توقيت أكثر ملاءمة يضمن تحقيق أهداف الاجتماع وتأثيره المرجو، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

