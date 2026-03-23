الإثنين 2026-03-23 03:33 م

النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر

أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري- تراجع النحاس إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مع استمرار تصعيد الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بعد تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأغلق أكثر العقود نشاطاً للنحاس في بورصة شنغهاي للسلع منخفضاً 2.44 بالمئة عند 92,100 يوان (13,333.33 دولار) للطن المتري، بعد أن هبط سابقاً 3.07 بالمئة إلى 91,500 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 5 كانون الأول، وفقا لشبكة (سي إن إن).


وسجل النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن انخفاضاً نسبته 1.57 بالمئة إلى 11,742 دولاراً للطن، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ 19 كانون الأول عند 11,700.50 دولار.


وفي بورصة شنغهاي، تراجع الألومنيوم 1.38 بالمئة، والزنك 0.07 بالمئة، والنيكل 0.09 بالمئة، والقصدير 4.37 بالمئة، بينما ارتفع الرصاص 0.15 بالمئة.


وفي بورصة لندن، انخفض الألومنيوم 1.15 بالمئة، والزنك 0.55 والمئة، والرصاص 0.63 بالمئة، والنيكل 1.23 بالمئة، والقصدير 4.33 بالمئة.

 
 


أحدث الأخبار

أسواق ومال النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر



 




الأكثر مشاهدة