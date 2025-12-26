الجمعة 2025-12-26 02:43 م

النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي

النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي
تعبيرية
الجمعة، 26-12-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   قفز النحاس إلى مستوى قياسي في شنغهاي، وواصل الارتفاع في نيويورك، مضيفاً إلى مكاسبه السنوية الكبيرة، مع رهان المستثمرين على شح المعروض العالمي في 2026، إلى جانب تأثير ضعف الدولار الأميركي.

اضافة اعلان


في الصين، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 بالمئة إلى 98780 يواناً (14090 دولاراً) للطن في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فيما صعدت العقود بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 5.743 دولار للرطل في بورصة المعادن الأساسية "كومكس"، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.


وبالنسبة للمؤشر الأميركي، يُعد ذلك أعلى مستوى منذ موجة ضغط بيع غير مسبوقة في تموز. ومن المقرر أن تعاود بورصة لندن للمعادن فتح أبوابها يوم الإثنين بعد عطلة عيد الميلاد.
وحققت المعادن مكاسب كبيرة في كانون الأول، لتختتم عاماً تضافرت فيه اختلالات التجارة، وحالات عدم اليقين الجيوسياسي، وصدمات الإمدادات، في إحداث اضطراب في القطاع.


وعلى جانب الطلب، يُتوقع أن يكون النحاس من أكبر المستفيدين من التحول العالمي في الطاقة؛ مما يساعد على جعله من أكبر الرابحين في 2025، مع مكاسب تجاوزت 42 بالمئة في نيويورك.


وبلغت العقود الآجلة في شنغهاي 98370 يواناً للطن ، فيما كان النحاس في بورصة "كومكس" عند 5.7205 دولار للرطل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السلطاني يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا. وأوضحت ال

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن هذا العام

الطقس الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن حتى نهاية العام

الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

أخبار محلية الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار

أسواق ومال اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار

الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر

اقتصاد محلي الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر

إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

عربي ودولي إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج



 




الأكثر مشاهدة