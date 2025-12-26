النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي

في الصين، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 بالمئة إلى 98780 يواناً (14090 دولاراً) للطن في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فيما صعدت العقود بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 5.743 دولار للرطل في بورصة المعادن الأساسية "كومكس"، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وبالنسبة للمؤشر الأميركي، يُعد ذلك أعلى مستوى منذ موجة ضغط بيع غير مسبوقة في تموز. ومن المقرر أن تعاود بورصة لندن للمعادن فتح أبوابها يوم الإثنين بعد عطلة عيد الميلاد.
وحققت المعادن مكاسب كبيرة في كانون الأول، لتختتم عاماً تضافرت فيه اختلالات التجارة، وحالات عدم اليقين الجيوسياسي، وصدمات الإمدادات، في إحداث اضطراب في القطاع.
وعلى جانب الطلب، يُتوقع أن يكون النحاس من أكبر المستفيدين من التحول العالمي في الطاقة؛ مما يساعد على جعله من أكبر الرابحين في 2025، مع مكاسب تجاوزت 42 بالمئة في نيويورك.
وبلغت العقود الآجلة في شنغهاي 98370 يواناً للطن ، فيما كان النحاس في بورصة "كومكس" عند 5.7205 دولار للرطل.
