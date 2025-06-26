النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد

الوكيل الإخباري- واصل النحاس، اليوم الخميس، مكاسبه لليوم الخامس، بعدما كشفت مجموعة "غولدمان ساكس" عن توقعاتها بأن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوى في 2025 عند نحو 10050 دولاراً للطن في آب المقبل، مع شح الإمدادات خارج الولايات المتحدة.

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وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، يواجه متداولو النحاس ضغطاً كبيراً في بورصة لندن للمعادن بعد ارتفاع العلاوات السعرية للعقود الفورية.



ويأتي شح الإمدادات بسبب المستوى القياسي من الشحنات التي وُجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن أدت مقترحات بفرض رسوم جمركية إلى ارتفاع الأسعار هناك، ما استنزف مخزونات الدول الأخرى.



وارتفع سعر النحاس 0.4 بالمئة إلى 9749 دولاراً للطن ببورصة لندن للمعادن وصباح اليوم الخميس في شنغهاي، كما ارتفعت أسعار معظم المعادن الصناعية، فارتفع النيكل 0.8 بالمئة، والألمنيوم 0.2 بالمئة.



وفي المقابل، تراجع سعر خام الحديد في سنغافورة 0.2 بالمئة إلى 92.55 دولار للطن، وانخفضت العقود في بورصة داليان، وكذلك عقود الصلب الآجلة في شنغهاي.

