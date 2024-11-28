النرويج تسجل زيادة في معدل البطالة

وبلغ معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية 4.1 % في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4% خلال سبتمبر الماضي.
وارتفع عدد العاطلين إلى 124 ألف شخص في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 123 ألف خلال سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التوظيف بلغ 70%، مقارنة بـ 70.1% في سبتمبر الماضي.
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