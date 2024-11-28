الخميس 2024-11-28 11:30 ص
 

النرويج تسجل زيادة في معدل البطالة

لا
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال أكتوبر قياسا بسبتمبر الماضي.

وبلغ معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية 4.1 % في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4% خلال سبتمبر الماضي.

وارتفع عدد العاطلين إلى 124 ألف شخص في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 123 ألف خلال سبتمبر الماضي.

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وأظهرت البيانات أن معدل التوظيف بلغ 70%، مقارنة بـ 70.1% في سبتمبر الماضي.

 

RT

 
gnews

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