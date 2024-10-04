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النفط إلى أعلى ارتفاع أسبوعي منذ 2023

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الجمعة، 04-10-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، بعد أكبر قفزة لها في يوم واحد منذ عام تقريباً، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تقرر ضرب منشآت النفط الخام الإيرانية رداً على هجوم صاروخي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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واقترب خام برنت من 78 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمئة يوم الخميس، وفقا لوكالة (بلومبرغ نيوز).


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل، مثلما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.


ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة، وهي الأكبر منذ شباط 2023.

 
gnews

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