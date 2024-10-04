النفط إلى أعلى ارتفاع أسبوعي منذ 2023

واقترب خام برنت من 78 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمئة يوم الخميس، وفقا لوكالة (بلومبرغ نيوز).
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل، مثلما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة، وهي الأكبر منذ شباط 2023.
-
أخبار متعلقة
-
التوتر بالمنطقة يحلق بأسعار الذهب عالميا
-
مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا
-
اسعار الذهب تستقر عالميا
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى في 10 أيام
-
أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا
-
1.3 تريليون قدم احتياطيات جديدة من الغاز في مصر
-
الجزائر تعيد تشغيل منشأة حيوية